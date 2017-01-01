Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве посреди белого дня ограбили пенсионерку

Комментариев: 0
На одной из оживленных улиц столицы неизвестный ограбил пожилую женщину. Его уже задержала полиция.
Грабителем оказался иностранец
Грабителем оказался иностранец
facebook.com/UA.KyivPolice

На проспекте Григоренко в Киеве сегодня неизвестный ограбил пенсионерку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

Читай также: “Грабители оборонки“: Кто такие Игорь Гладковский, Андрей Рогоза и Виталий Жуков – СМИ

Неизвестный мужчина подбежал к женщине и внезапно схватил ее сумку. Разумеется, догнать грабителя пожилая женщина не могла.

Трое прохожих мужчин заметили, что пенсионерку грабят и пустились в погоню за грабителем. Им все же удалось поймать нарушителя и вызвать полицию. Представители правоохранительных органов выяснили, что грабитель является иностранцем. Он до сих пор не объяснил мотив своего поступка.

Читай также: В Запорожье взорвали банкомат

На данный момент иностранным грабителем занимается полиция. Сумка с личными вещами была возвращена пенсионерке.

Напомним, в Сумской области арестовали мужчину, который 20 лет скрывался от правосудия. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в преступлении 20-летней давности.

Поделись:
Теги: грабитель, пенсионерка, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь