В Киеве посреди белого дня ограбили пенсионерку

На одной из оживленных улиц столицы неизвестный ограбил пожилую женщину. Его уже задержала полиция.

На проспекте Григоренко в Киеве сегодня неизвестный ограбил пенсионерку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева.

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Неизвестный мужчина подбежал к женщине и внезапно схватил ее сумку. Разумеется, догнать грабителя пожилая женщина не могла.

Трое прохожих мужчин заметили, что пенсионерку грабят и пустились в погоню за грабителем. Им все же удалось поймать нарушителя и вызвать полицию. Представители правоохранительных органов выяснили, что грабитель является иностранцем. Он до сих пор не объяснил мотив своего поступка.

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На данный момент иностранным грабителем занимается полиция. Сумка с личными вещами была возвращена пенсионерке.

Напомним, в Сумской области арестовали мужчину, который 20 лет скрывался от правосудия. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в преступлении 20-летней давности.