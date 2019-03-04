В Киеве неизвестные разгромили памятник казакам из мультика

Памятник легендарным казакам из мультфильма Казаки в Дарницком районе столицы стал жертвой вандалов.

В Киеве вандалы разгромили памятник легендарным казакам из мультфильма Казаки. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Указано, что инцидент произошел на улице Княжий Затон, в Дарницком районе столицы.

По мнению местных жителей, причиной вандализма стало открытие возле памятника пивбара.

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"На пиво средств хватило, а на ум не хватило... После появления пивнухи на Княжем Затоне были уничтожены казаки. Для нашей "элиты" такие вещи нужно делать из железобетона, так как в других случаях будет так", - говорится в сообщении.

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Также сообщалось, что в Святошинском районе Киева облили краской памятник воинам АТО.

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