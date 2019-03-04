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В Киеве неизвестные разгромили памятник казакам из мультика

Комментариев: 1
Памятник легендарным казакам из мультфильма Казаки в Дарницком районе столицы стал жертвой вандалов.
Акт вандализма в Киеве
Акт вандализма в Киеве
Kyiv LIVE

В Киеве вандалы разгромили памятник легендарным казакам из мультфильма Казаки. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Указано, что инцидент произошел на улице Княжий Затон, в Дарницком районе столицы.

По мнению местных жителей, причиной вандализма стало открытие возле памятника пивбара.

 

 

"На пиво средств хватило, а на ум не хватило... После появления пивнухи на Княжем Затоне были уничтожены казаки. Для нашей "элиты" такие вещи нужно делать из железобетона, так как в других случаях будет так", - говорится в сообщении.

Ранее в киевском метро ножом уничтожили портреты Шевченко.

Также сообщалось, что в Святошинском районе Киева облили краской памятник воинам АТО.

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Теги: Киев, памятники и монументы, фото, вандализм, казаки, мультфильм, вандалы, памятник, мультик, мультфильмы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    04.03.2019, 19:24
Оценка:  0
Boxerogos
Почерк"патриотов"на лицо.Привыкли скоты памятники разрушать...
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