В Киеве неизвестные разгромили памятник казакам из мультика
В Киеве вандалы разгромили памятник легендарным казакам из мультфильма Казаки. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.
Указано, что инцидент произошел на улице Княжий Затон, в Дарницком районе столицы.
По мнению местных жителей, причиной вандализма стало открытие возле памятника пивбара.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве неизвестные разгромили памятник казакам из мультика
"На пиво средств хватило, а на ум не хватило... После появления пивнухи на Княжем Затоне были уничтожены казаки. Для нашей "элиты" такие вещи нужно делать из железобетона, так как в других случаях будет так", - говорится в сообщении.
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Также сообщалось, что в Святошинском районе Киева облили краской памятник воинам АТО.
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