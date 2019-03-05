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В Киеве расстреляли автомобиль: водитель погиб

Комментариев: 1
Неизвестный несколько минут назад расстрелял автомобиль в Днепровском районе столицы.
На месте работают эксперты
На месте работают эксперты
facebook.com/KyivOperativ/

Жители улицы Флоренции, 5 в Киеве несколько минут назад услышали несколько выстрелов. Среди белого дня неизвестный мужчина расстрелял элитный автомобиль, сообщает Киев оперативный.

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О происшествии известно немного. Очевидцы говорят, что мужчина в форме, которая напоминает полицейскую, приблизился к автомобилю марки Mercedes и открыл стрельбу.

Пули не только повредили транспортное средство, но и задели владельца, который как раз находился внутри авто. От полученных травм мужчина скончался. В сети появились жуткие фотографии с места убийства, но с этических соображений мы не можем их опубликовать.

Полиция ищет стрелка
Полиция ищет стрелка
facebook.com/KyivOperativ/

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Личность убитого мужчины уже установлена. Полиция занимается поиском стрелка и опросом очевидцев.

Напомним, под Одессой парень застрелил пенсионерку и ее внука. Молодой человек убил пожилую женщину и ее внука ради банковской карточки и телефона. Полиции удалось злоумышленника задержать.

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Теги: стрельба, авто, Киев, убийство
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Комментариев (2)
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Рики    05.03.2019, 13:38
Оценка:  -1
Рики
Как ужасно знать, что в нашей стране такое возможно. Люди превратились в зверей.
Sancho-s    05.03.2019, 13:44
Оценка:  0
Sancho-s
Такое возможно в любой стране...
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