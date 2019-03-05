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В Киеве передали львовскому музею уникальный меч викинга

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Уникальную находку 10 века реставрировали и теперь передадут в музей.
В Киеве передали львовскому музею уникальный меч викинга
© me.gov.ua
Фото 1/3
  • Меч пытались выкрасть
  • Меч пытались выкрасть
  • Меч пытались выкрасть
В Киеве передали львовскому музею уникальный меч викинга
Меч пытались выкрасть
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Ценный артефакт был найден черными археологами три года назад. Его пытались переправить за границу, но на эстонской границе предмет был изъят и возвращен в Украину. Теперь изъятый у контрабандистов меч викинга торжественно передадут в историко-краеведческий музей. 

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает Дивись.info.

Ближайшей его аналогией является один из пяти мечей, найденных на территории Украины в 1928 году во время строительства Днепровской ГЭС. “Меч Викинга“ был нелегально вывезен за пределы Украины, но во время совместной операции украинских и эстонских стражей порядка был изъят у контрабандистов и возвращен в Украину.

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“Тот факт, что меч смог нелегально покинуть территорию страны, в очередной раз показал важность усиления настоящей борьбы с контрабандой на наших границах. Археологическая деятельность также требует более совершенного законодательства, которое позволит остановить деятельность черных археологов. Я благодарю команду Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины и лично Виктора Голубу за реставрацию уникальной находки, которая теперь будет представлена на Львовщине“, - сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.

Как сообщалось 6 февраля, УПЦ МП вернула плащаницу XIX века Национальному музею (реликвию должны были вернуть еще в 1991).

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Теги: меч, музей, контрабанда
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