В Киеве митингуют сотрудники Укрнафты

Люди протестуют против судебного произвола.

Сотрудники крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта» во вторник в ходе мирной акции протеста призвали Высший совет правосудия остановить давление на судей в деле о неправомерной выдаче Государственной службой геологии и недр спецразрешения на добычу газа и газового конденсата на участке в Полтавской области частной компании «Аркона Газ-Энергия».

Об этом сообщает Униан.

В митинге приняли участие до 1000 человек. Люди убеждены, что судьи находятся под колпаком Высшего совета юстиции.

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По словам ведущего юрисконсульта Укрнафты Евгения Киселёва, уже более трех лет компания в судебном порядке добивается права на использование недр на участке Свистунковско-Червонолуцкой газоносной площади. В настоящее время в судах ведется два процесса по Червонолуцкому месторождению.

“Первый процесс – это иск, поданный Укрнафтой в 2017 году сразу после выдачи спецразрешения компании Аркона Газ-Энергия. Окружной административный суд оставил этот иск без рассмотрения, апелляция оставила решение суда первой инстанции в силе. Суды, фактически, отказали «Укрнафте» в ее конституционном праве на доступ к правосудию. В апреле будет год, как Верховный суд не выносит решения по этому делу“, - отметил Евгений Киселёв.

Второй процесс, по его словам, открыт по иску Генеральной прокуратуры, которая требует проведения повторного открытого аукциона. Окружной административный суд отказал в удовлетворении этого иска.

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“Сейчас дело находится на стадии апелляционного пересмотра в Шестом апелляционном административном суде. Судьи в этом деле взяли самоотвод в связи с тем, что на них осуществляется давление со стороны Верховного совета правосудия“, - добавил юрисконсульт.

При этом он отметил, что Укрнафта намерена продолжать активные законные действия по восстановлению своих нарушенных прав.

Как сообщалось 4 марта, САП закрыла дело о взятке Коломойского в $ 110 млн Кучме за Укрнафту.