В Киеве во время зарядки электрокара возник пожар
В Киеве загорелся кабель, которым “заправлялся“ электроавтомобиль Volkswagen e-Golf. Электромобиль от полного уничтожения огнем спас прохожий, который сумел отключить горевший кабель.
Видео произошедшего опубликовал КиевОперативный.
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Инцидент произошел на территории киевского ЖК София. Владелец “заправлял“ Volkswagen e-Golf, сбросив зарядку из окна и подключив ее к обычной розетке через удлинитель. При этом он забыл размотать бухту удлинителя. Из-за этого могло произойти короткое замыкание, и вспыхнул пожар.
На момент съемки видео горел только сам кабель, и огонь еще не добрался до автомобиля.
“За 30 секунд спас хозяину штук 30 баксов на новую машину“, - комментируют пользователи.
Видео содержит нецензурную лексику!
Как сообщалось, 3 марта в Киеве пожар уничтожил СТО с автомобилями.