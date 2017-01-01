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В Киеве во время зарядки электрокара возник пожар

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Машину спас случайный прохожий.
Случайный прохожий "сэкономил" хозяину авто около 30 тысяч долларов
Случайный прохожий "сэкономил" хозяину авто около 30 тысяч долларов
скриншот из видео

В Киеве загорелся кабель, которым “заправлялся“ электроавтомобиль Volkswagen e-Golf. Электромобиль от полного уничтожения огнем спас прохожий, который сумел отключить горевший кабель.

Видео произошедшего опубликовал КиевОперативный.

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Инцидент произошел на территории киевского ЖК София. Владелец “заправлял“ Volkswagen e-Golf, сбросив зарядку из окна и подключив ее к обычной розетке через удлинитель. При этом он забыл размотать бухту удлинителя. Из-за этого могло произойти короткое замыкание, и вспыхнул пожар.

На момент съемки видео горел только сам кабель, и огонь еще не добрался до автомобиля.

“За 30 секунд спас хозяину штук 30 баксов на новую машину“, - комментируют пользователи.

Видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщалось, 3 марта в Киеве пожар уничтожил СТО с автомобилями.

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Теги: электрокар, электроавтомобиль, пожар, Киев
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