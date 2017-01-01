Полиция назвала версию убийства бизнесмена в Киеве

Основная версия убийства владельца ювелирного завода Сергея Киселева в столице - корыстные мотивы.

Полиция рассматривает несколько версий убийства владельца ювелирного завода Сергея Киселева, основная из которых - убийство из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий убийства киевлянина, который занимался ювелирным бизнесом, основная из которых - убийство по корыстным мотивам", - говорится в сообщении.

Полицейские говорят, что тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. При обследовании прилегающей территории неподалеку обнаружены камеры видеонаблюдения, поэтому записи будут в законном порядке приобщены к материалам уголовного производства.

Как сообщалось, неизвестный, который на улице Флоренции в Киеве во вторник, 5 марта, застрелил мужчину в Mercedes, находился вместе с ним в автомобиле.

Позже стало известно, что в Киеве убит главный свидетель по делу так называемых "бриллиантовых прокуроров" - владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet