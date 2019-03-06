В Киеве пьяный полицейский чуть не зарезал своего коллегу

Правоохранительные органы арестовали пьяного полицейского, который нанес своему коллеге ножевые ранения.

Государственное бюро расследований задержало сотрудника полиции охраны, которого подозревают в нанесении ножевых ранений другому сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина под стражей dbr.gov.ua

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По предварительной информации, двое сотрудников полиции охраны выпивали вечером 5 марта. В ходе застолья между коллегами возник спор, а затем драка. Один из полицейских вытянул нож и причинил несколько ножевых ранений своему коллеге.

В пресс-службе ГБР сообщили, что мужчина получил многочисленные ранения в область грудной клетки, плеч и бедра.

Потерпевший дает показание dbr.gov.ua

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Злоумышленника задержали согласно ст. 208 КПК Украины. Следствие разберется в причастности полицейского к умышленному причинению тяжких телесных повреждений.

Напомним, вчера в столице был ликвидирован свидетель дела “бриллиантовых прокуроров”. Неизвестный мужчина убил главного свидетеля по делу так называемых “бриллиантовых прокуроров”.