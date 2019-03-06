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В Киеве пьяный полицейский чуть не зарезал своего коллегу

Комментариев: 1
Правоохранительные органы арестовали пьяного полицейского, который нанес своему коллеге ножевые ранения.
Мужчину поймали ночью
Мужчину поймали ночью
dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований задержало сотрудника полиции охраны, которого подозревают в нанесении ножевых ранений другому сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина под стражей
Мужчина под стражей
dbr.gov.ua

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По предварительной информации, двое сотрудников полиции охраны выпивали вечером 5 марта. В ходе застолья между коллегами возник спор, а затем драка. Один из полицейских вытянул нож и причинил несколько ножевых ранений своему коллеге.

В пресс-службе ГБР сообщили, что мужчина получил многочисленные ранения в область грудной клетки, плеч и бедра.

Потерпевший дает показание
Потерпевший дает показание
dbr.gov.ua

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Злоумышленника задержали согласно ст. 208 КПК Украины. Следствие разберется в причастности полицейского к умышленному причинению тяжких телесных повреждений.

Напомним, вчера в столице был ликвидирован свидетель дела “бриллиантовых прокуроров”. Неизвестный мужчина убил главного свидетеля по делу так называемых “бриллиантовых прокуроров”.

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Теги: ГБР, полицейский, ножевые ранения, пьяные копы
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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    06.03.2019, 11:57
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Вполне очевидно, что поножовщина произошла по причине того, что один из полисменов предпочитал творчество Есенина, а другой увлекался Пастернаком. Вот тут то и вышел спор!
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