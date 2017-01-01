Убийство бизнесмена в Киеве: полиция рассказала детали

Появились первые комментарии полиции и ГПУ касательно убийства киевского бизнесмена Сергея Киселева.

Полиция детально исследовала материалы убийства, опросила свидетелей и осмотрела автомобиль. В пресс-службе киевской полиции сообщают, что у следствия есть несколько рабочих версий.

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Сотрудники полиции осмотрели территорию вокруг места расстрела бизнесмена. Были обнаружены камеры видеонаблюдения, записи из которых приобщили к делу.

Полиция ищет виновного kyiv.npu.gov.ua

В полиции сознались, что основной версией следствия является убийство из корыстных побуждений. Учитывая род деятельности убитого, у него могло быть много врагов.

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Вчера появилась информация, что убитый Киселев был потерпевшим и главным свидетелем в деле так называемых “бриллиантовых прокуроров”. Спикер ГПУ Андрей Лысенко отчитался, что бизнесмен не имеет никакого процессуального статуса в деле, которое рассматривает Генеральная прокуратура.

Напомним, вчера в Киеве расстреляли автомобиль бизнесмена Сергея Киселева. Полиция до сих пор не нашла злоумышленника.