Убийство бизнесмена в Киеве: полиция рассказала детали
Полиция детально исследовала материалы убийства, опросила свидетелей и осмотрела автомобиль. В пресс-службе киевской полиции сообщают, что у следствия есть несколько рабочих версий.
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Сотрудники полиции осмотрели территорию вокруг места расстрела бизнесмена. Были обнаружены камеры видеонаблюдения, записи из которых приобщили к делу.
В полиции сознались, что основной версией следствия является убийство из корыстных побуждений. Учитывая род деятельности убитого, у него могло быть много врагов.
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Вчера появилась информация, что убитый Киселев был потерпевшим и главным свидетелем в деле так называемых “бриллиантовых прокуроров”. Спикер ГПУ Андрей Лысенко отчитался, что бизнесмен не имеет никакого процессуального статуса в деле, которое рассматривает Генеральная прокуратура.
Напомним, вчера в Киеве расстреляли автомобиль бизнесмена Сергея Киселева. Полиция до сих пор не нашла злоумышленника.