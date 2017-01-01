В Киеве полиция нашла у прохожего гранаты и наркотики

Полицейские провели поверхностный осмотр обычного прохожего и неожиданно нашли гранаты и наркотические вещества.

Правоохранители в столице задержали мужчину, у которого нашли взрывоопасные предметы и наркотики. Задержанным оказался житель Житомирской области, сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

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Известно, что патрульные на одной из улиц Киева заметили подозрительного мужчину с большим рюкзаком. Подозрения вызвали действия задержанного после того, как он встретился в полицейскими.

Граната "Ф-1" kyiv.npu.gov.ua

Сотрудники правоохранительных органов решили проверить документы и личные вещи мужчины. При поверхностном осмотре были изъяты две боевых гранаты "РГД-5" и "Ф-1".

Граната "РГД" kyiv.npu.gov.ua

Кроме того, в рюкзаке полицейские нашли пакетики с белым веществом. Предварительно, это могут быть наркотики.

Наркотические вещества kyiv.npu.gov.ua

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Мужчину задержали согласно ст. 208 КПК Украины. Правоохранители возбудили криминальное дело. Следствие разберется, откуда у этого гражданина боевые гранаты и наркотики.

Напомним, румынские пограничники задержали автомобиль с 84 кг героина. Пограничники нашли в автомобиле с немецкими номерами тайник, где было 167 упаковок с наркотиком.