В Киеве полиция нашла у прохожего гранаты и наркотики
Правоохранители в столице задержали мужчину, у которого нашли взрывоопасные предметы и наркотики. Задержанным оказался житель Житомирской области, сообщают в пресс-службе Национальной полиции.
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Известно, что патрульные на одной из улиц Киева заметили подозрительного мужчину с большим рюкзаком. Подозрения вызвали действия задержанного после того, как он встретился в полицейскими.
Сотрудники правоохранительных органов решили проверить документы и личные вещи мужчины. При поверхностном осмотре были изъяты две боевых гранаты "РГД-5" и "Ф-1".
Кроме того, в рюкзаке полицейские нашли пакетики с белым веществом. Предварительно, это могут быть наркотики.
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Мужчину задержали согласно ст. 208 КПК Украины. Правоохранители возбудили криминальное дело. Следствие разберется, откуда у этого гражданина боевые гранаты и наркотики.
Напомним, румынские пограничники задержали автомобиль с 84 кг героина. Пограничники нашли в автомобиле с немецкими номерами тайник, где было 167 упаковок с наркотиком.