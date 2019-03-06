Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киевской области избили журналиста программы "Схемы"

Комментариев: 1
Полиция открыла криминальное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.
Журналисты обратились в полицию
Журналисты обратились в полицию
npu.gov.uanpu.gov.ua

В селе Чабаны Киевской области избили двух журналистов и повредили их профессиональную технику. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Читай также: На Прикарпатье жестоко избили ветерана АТО, депутата горсовета

Журналисты отправились на редакционное задание в сельский совет этого населенного пункта. Неизвестные люди вытолкали представителей медиа из здания, даже не взглянув на журналистские удостоверения.

Известно, что потерпевшими оказались журналист программы “Схемы”, а также корреспондент проекта Радио Свобода. Пострадали также члены съемочной группы, которые сопровождали журналистов.

Читай также: Покушение на журналиста в Одессе: стали известны подробности

Полиция возбудила уголовное дело и уже опрашивает свидетелей этого инцидента. Имен пострадавших журналистов пока не разглашают.

Напомним, маму и брата видеоблогера Юрия Дудя избили. О подробностях этого инцидента сам Юрий пока ничего не сообщает.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
SEMPENTY    06.03.2019, 16:52
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну если правосудие у нас в стране не фикция, то это ребята сядут на долго.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь