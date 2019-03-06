В Киевской области избили журналиста программы "Схемы"

Полиция открыла криминальное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

В селе Чабаны Киевской области избили двух журналистов и повредили их профессиональную технику. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

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Журналисты отправились на редакционное задание в сельский совет этого населенного пункта. Неизвестные люди вытолкали представителей медиа из здания, даже не взглянув на журналистские удостоверения.

Известно, что потерпевшими оказались журналист программы “Схемы”, а также корреспондент проекта Радио Свобода. Пострадали также члены съемочной группы, которые сопровождали журналистов.

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Полиция возбудила уголовное дело и уже опрашивает свидетелей этого инцидента. Имен пострадавших журналистов пока не разглашают.

Напомним, маму и брата видеоблогера Юрия Дудя избили. О подробностях этого инцидента сам Юрий пока ничего не сообщает.