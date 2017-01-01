В центре Киева столкнулись четыре авто, движение парализовано

На Майдане Незалежности столкнулись сразу четыре легковушки. Движение в направлении Европейской площади затруднено.

В Киеве на Майдане Незалежности произошло масштабное ДТП, вследствие чего движение в направлении Европейской площади затруднено. Об этом в среду, 6 марта, сообщает УНН.

Указано, что в аварии столкнулись сразу четыре легковушки. Предварительная причина - несоблюдение правил дорожного движения.

"Три машины из четырех получили серьезные повреждения. Пассажиры, по словам медиков, от госпитализации отказались", - информирует агентство.

Сейчас на месте работает полиция. Движение в направлении Европейской площади затруднено - заблокированы сразу три полосы.

Ранее вечером во вторник под Киевом на Боярской трассе произошло смертельное ДТП с участием легковых автомобилей Lada 112 и Honda Civic, а также микроавтобуса Ford Transit.

Также сообщалось, что в ночь на понедельник в Киеве на Чоколовском бульваре попал в аварию автомобиль BMW 530D, в салоне которого находились четыре иностранца. Все они пострадали.

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