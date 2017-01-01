Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева столкнулись четыре авто, движение парализовано

Комментариев: 0
На Майдане Незалежности столкнулись сразу четыре легковушки. Движение в направлении Европейской площади затруднено.
Последствия ДТП в центре Киева
Последствия ДТП в центре Киева
УНН

В Киеве на Майдане Незалежности произошло масштабное ДТП, вследствие чего движение в направлении Европейской площади затруднено. Об этом в среду, 6 марта, сообщает УНН.

Указано, что в аварии столкнулись сразу четыре легковушки. Предварительная причина - несоблюдение правил дорожного движения.

"Три машины из четырех получили серьезные повреждения. Пассажиры, по словам медиков, от госпитализации отказались", - информирует агентство.

 

 

Сейчас на месте работает полиция. Движение в направлении Европейской площади затруднено - заблокированы сразу три полосы.

Ранее вечером во вторник под Киевом на Боярской трассе произошло смертельное ДТП с участием легковых автомобилей Lada 112 и Honda Civic, а также микроавтобуса Ford Transit.

Также сообщалось, что в ночь на понедельник в Киеве на Чоколовском бульваре попал в аварию автомобиль BMW 530D, в салоне которого находились четыре иностранца. Все они пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Киев, ДТП, дороги, фото, движение, авария, Майдан Незалежности, пробка, затор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь