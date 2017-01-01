Зампредседателя Госагентства водных ресурсов задержан на взятке

Сумма взятки была 8 тысяч долларов.

В Киеве задержали на взятке чиновника Госагентства водных ресурсов Facebook Ларисы Сарган

Заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан с поличным при получении взятки в восемь тысяч долларов.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"Только что прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУБКОП СБУ задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины)", – написала Сарган.

Высокопоставленный коррупционер используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

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Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кого именно задержали, пресс-секретарь генпрокурора не сообщила, однако на фото можно узнать заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины Павла Гвозденко.

Как сообщалось 5 марта, во Львове на взятке задержали главу одного из управлений мэрии.