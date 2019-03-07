На Дарнице к 8 марта мужчины в трусах оригинально поздравили киевлянок

Парни решили своеобразно поздравить женщин - в соцсетях подшучивают, что просто они "увидели цены на цветы".

"Три тюльпана на Дарнице" - комментируют пользователи соцсетей соцсети

На станции метро Дарница в Киеве группа молодых людей оголила тела, поздравив таким образом женщин с наступающим 8 марта.

Соответствующую фотографию в Facebook опубликовало издание Информатор.

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"И пока вы бегаете в поисках тюльпанов и подарков, ОНИ уже действуют. А как вы поздравите женщин с 8 марта?:)" - говорится в подписи к снимку.

Интересно, что для того, чтобы поздравить женщин, молодые люди спортивного телосложения забрались на крышу входа в метро.

Пользователи в сети оценили поступок молодых ребят и написали множество положительных комментариев:

“Кажется, у меня на Дарнице появились срочные дела!“,

“Интересно, они проспорили кому-то или увидели цены на цветы?“,

“Суета сует, а место прекрасному быть должно всегда“,

“Три тюльпана на Дарнице“,

“Они не ездят с гастролями по Украине?)“.

Поступок мужчин большинству женщин придал праздничного настроения соцсети

Как сообщалось, в июне 2018 во время программного выступления на форуме “Новый курс Украины“ лидера фракции ВО Батькивщина Юлии Тимошенко неизвестный мужчина вышел на сцену и вручил ей букет после чего снял с себя футболку оголив тренированный торс.