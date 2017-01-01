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Пожар под Киевом унес жизни двоих детей

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Трагедия произошла в селе Синяк Вышгородского района. Погибли дети 2018 и 2015 года рождения.
В Киевской области при пожаре погибли дети
В Киевской области при пожаре погибли дети
kv.npu.gov.ua
 
Под Киевом в среду, 7 марта, произошел пожар в частном доме. В результате инцидента погибли два маленьких ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
 
Отмечается, что спасатели в 16.03 получили вызов о пожаре в селе Синяк Вышгородского района. Только в 19.30 огонь удалось ликвидировать.
 
Пожар уничтожил кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 квадратных метров. 
 
По данным полиции Киевской области, на момент пожара в доме находились двое маленьких детей в возрасте один и три года, а также их бабушка.
 
После обследования места происшествия были обнаружены тела малышей. Пожилую женщину с ожогами доставили в больницу .
 
Родителей на момент инцидента дома не было. 
 
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
 
Причину возгорания устанавливает следствие.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Запорожской области мать покончила с собой после гибели двоих детей в результате пожара.

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Теги: дети, Киевская область, малыш, фото, пожар, погибли
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Источник: korrespondent.net

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