Пожар под Киевом унес жизни двоих детей

Трагедия произошла в селе Синяк Вышгородского района. Погибли дети 2018 и 2015 года рождения.

В Киевской области при пожаре погибли дети kv.npu.gov.ua

Под Киевом в среду, 7 марта, произошел пожар в частном доме. В результате инцидента погибли два маленьких ребенка, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что спасатели в 16.03 получили вызов о пожаре в селе Синяк Вышгородского района. Только в 19.30 огонь удалось ликвидировать.

Пожар уничтожил кровлю, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 50 квадратных метров.

По данным полиции Киевской области, на момент пожара в доме находились двое маленьких детей в возрасте один и три года, а также их бабушка.

После обследования места происшествия были обнаружены тела малышей. Пожилую женщину с ожогами доставили в больницу .

Родителей на момент инцидента дома не было.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Причину возгорания устанавливает следствие.

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