Появились подробности жуткого ДТП на Киевщине

Пять молодых людей погибли в результате столкновения с деревом, а не из-за съезда в кювет.

Выжившая несовершеннолетняя девушка в больнице в тяжелом состоянии

Полиция Киевской области уточнила информацию о ДТП в селе Яблоновка Макаровского района, в котором погибли 5 человек.

Ранее в ГСЧС сообщили, что водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет.

Информация полиции отличается. По их данным, житель села Новоселка, управляя автомобилем ВАЗ 21124 выехал на обочину и врезался в дерево.

"В машине находилось пять пассажиров, среди них две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами доставлена в больницу, где за ее жизнь борются медики", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 27-летний водитель и четверо парней в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка, от полученных трав погибли на месте аварии. Все жители сел Новоселки и Яблоновка.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.

Ранее на этой неделе в тройном ДТП под Киевом погибли два человека.

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