В Киеве ожидается сильная гроза

В ночь на субботу, 9 марта, в украинской столице ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду.



В ближайшее время и с наступлением ночи 9 марта в столице ожидается гроза, сильные порывы ветра, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.







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"В ближайшее время с наступлением ночи 9 марта в столице ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-17 м/с (уровень опасности, желтый)" – говорится в сообщении.

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