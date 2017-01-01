В Киеве ожидается сильная гроза
В ночь на субботу, 9 марта, в украинской столице ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду.
В ближайшее время и с наступлением ночи 9 марта в столице ожидается гроза, сильные порывы ветра, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В ближайшее время с наступлением ночи 9 марта в столице ожидается гроза, при грозе порывы ветра 15-17 м/с (уровень опасности, желтый)" – говорится в сообщении.
В Одессе из-за непогоды падают деревья
В Одессе из-за непогоды падают деревья
Напомним, в июне прошлого года молния пять раз попала в Киевскую телебашню во время грозы.
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