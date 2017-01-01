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Под АП произошли столкновения с силовиками

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Огромная колонна националистов начала напирать на полицейских, те одели противогазы и использовали слезоточивый газ.
Силовики использовали слезоточивый газ, а националисты пиротехнику
Силовики использовали слезоточивый газ, а националисты пиротехнику
strana.ua

После митинга на Майдане Незалежности в Киеве националисты отправились к Администрации президента, где произошли столкновения с силовиками, сообщает Страна в субботу, 9 марта.

По данным издания, колонна националистов сходу начала напирать на полицейский кордон под АП. "Те в ответ начали поливать газом. Сейчас ситуация стабилизировалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция стоит в противогазах. Митингующие иногда зажигают файера и бросают петарды. 

 
 
После этого лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что его актив прямо сейчас отправляется в Черкассы, где с официальным визитом пребывает президент Петр Порошенко. 

Активисты начали расходиться. В Нацкорпусе заявляют, что в акции приняли участие 4 тысячи человек.

Как сообщалось, активисты Нацкорпуса и Нацдружин собрались на Майдане с требованием расследовать хищения в оборонном комплексе и "посадить Свинарчуков", отца и сына и конфисковать их имущество.

 

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Теги: Киев, видео, фото, националисты, оборона, Администрация Президента, хищение, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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