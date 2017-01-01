Под АП произошли столкновения с силовиками
После митинга на Майдане Незалежности в Киеве националисты отправились к Администрации президента, где произошли столкновения с силовиками, сообщает Страна в субботу, 9 марта.
По данным издания, колонна националистов сходу начала напирать на полицейский кордон под АП. "Те в ответ начали поливать газом. Сейчас ситуация стабилизировалась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция стоит в противогазах. Митингующие иногда зажигают файера и бросают петарды.
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Активисты начали расходиться. В Нацкорпусе заявляют, что в акции приняли участие 4 тысячи человек.
Как сообщалось, активисты Нацкорпуса и Нацдружин собрались на Майдане с требованием расследовать хищения в оборонном комплексе и "посадить Свинарчуков", отца и сына и конфисковать их имущество.
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