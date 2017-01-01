В Киеве 8 марта зафиксировали температурный рекорд
В пятницу, 8 марта, в столице Украины был зафиксирован очередной температурный рекорд. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook в субботу, 9 марта.
"Днем отметка термометра достигла значения 17,7° тепла. Предыдущее значение составляло 14,8° тепла в 2016 году", – говорится в сообщении.
Кроме того, самой теплой стала и ночь на 9 марта, минимальное значение температуры составило 7° тепла (предыдущее значение для этой даты 5,3° тепла в 2016 году).
Напомним, 17 февраля в Киеве был установлен первый температурный рекорд в 2019 году. Тогда среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что стало рекордом за 139 лет наблюдений.
Также сообщалось, что метеорологическая весна в этом году пришла в Киев на неделю раньше климатической нормы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet