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В Киеве 8 марта зафиксировали температурный рекорд

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В пятницу были превышены значения максимальной температуры для этой даты за весь период наблюдений.
В Киев уже пришла метеорологическая весна
В Киев уже пришла метеорологическая весна

В пятницу, 8 марта, в столице Украины был зафиксирован очередной температурный рекорд. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook в субботу, 9 марта.

"Днем отметка термометра достигла значения 17,7° тепла. Предыдущее значение составляло 14,8° тепла в 2016 году", – говорится в сообщении.

Кроме того, самой теплой стала и ночь на 9 марта, минимальное значение температуры составило 7° тепла (предыдущее значение для этой даты 5,3° тепла в 2016 году).

Напомним, 17 февраля в Киеве был установлен первый температурный рекорд в 2019 году. Тогда среднесуточная температура воздуха составила +4,6°, что стало рекордом за 139 лет наблюдений.

Также сообщалось, что метеорологическая весна в этом году пришла в Киев на неделю раньше климатической нормы.

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Теги: Киев, рекорд, погода, температура, весна, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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