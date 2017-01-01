В Киеве Lanos въехал в троллейбус, погиб человек

В результате ДТП на Лесном массиве погиб пассажир легкового автомобиля. В троллейбусе никто не пострадал.

Вечером 9 марта в Киеве на перекрестке Братиславской улицы и Лесного проспекта автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с троллейбусом. В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что троллейбус остановился на светофоре на красный свет, после чего водитель Daewoo на скорости врезался в его заднюю часть.

По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм погиб пассажир легкового авто, который сидел на переднем сидении. Водителя транспортного средства и второго пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.

Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.

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