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В Киеве Lanos въехал в троллейбус, погиб человек

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В результате ДТП на Лесном массиве погиб пассажир легкового автомобиля. В троллейбусе никто не пострадал.
В Киеве случилось смертельное ДТП
В Киеве случилось смертельное ДТП
lb.ua
 
Вечером 9 марта в Киеве на перекрестке Братиславской улицы и Лесного проспекта автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с троллейбусом. В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua.
 
Отмечается, что троллейбус остановился на светофоре на красный свет, после чего водитель Daewoo на скорости врезался в его заднюю часть.
 
По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм погиб пассажир легкового авто, который сидел на переднем сидении. Водителя транспортного средства и второго пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.
 
Пассажиры троллейбуса не пострадали.
 
Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.
 
 
 
Ранее в Киеве столкнулись Seat Ibiza и троллейбус. В результате инцидента пострадал ребенок.

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Теги: Киев, ДТП, троллейбус
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Источник: korrespondent.net

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