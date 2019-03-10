Ночью в Киеве столкнулись три авто

Иностранцы, устроившие столкновение, сбежали, оставив травмированного пассажира в своем автомобиле.

В ночь на воскресенье, 10 марта, в Печерском районе Киева произошло тройное ДТП, организаторы которого скрылись с места происшествия, сообщает Информатор.

Отмечается, что вскоре после полуночи на улице Мечникова столкнулись автомобили Opel Astra, Chevrolet Aveo и Toyota Corolla службы такси. В салоне Opel, по данным издания, находились иностранцы. После столкновения они скрылись с места аварии.

По словам водителя такси он сидел в припаркованном на обочине автомобиле на улице Мечникова. В этот момент из-за поворота выехал автомобиль Opel Astra. Водитель Opel не справился с управлением, от чего машину занесло и она правым задним боком влетела в заднюю часть Toyota Corolla. От удара Opel отбросило на встречную полосу, где он столкнулся лоб в лоб с припаркованным автомобилем Chevrolet Aveo.

После столкновения из "немца" вышли двое людей, и скрылись в неизвестном направлении. Еще один мужчина остался ждать приезда "скорой". Медики госпитализировали его с травмами различной степени тяжести. В результате аварии Opel получил серьезные повреждения правого бока и передней части, у Toyota сильно повреждена задняя часть. Chevrolet Aveo получил незначительные повреждения передней части.

На месте работал экипаж патрульной полиции и "скорая". Детали и виновников аварии установит следствие.

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Напомним, накануне вечером на Лесном массиве в Киеве Lanos въехал в троллейбус, погиб человек.

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