Футбольный матч: В Киеве ограничат вход на 3 станции метро

Ограничение на вход возможно на станциях Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

Из-за футбольного матча в Киеве могут ограничить вход на 3 станции метро facebook.com

Пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что сегодня, 10 марта, в Киеве могут ограничить вход на станции из-за проведение футбольного матча.

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"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что матч состоится между командами Динамо Киев и Арсенал Киев.

Ранее сообщалось, что Минфин спишет Киеву долг в 4 млрд грн в обмен на метро на Троещину.