В Киеве дерево упало на Infiniti, в Коцюбинском - заблокировало трассу

10 марта Украину накрыл сильный ураган.

В Киеве на улице Ивана Мазепы10 марта шквальный ветер обрушил дерево на автомобиль Infiniti. Машина была припаркована в одном из дворов. К счастью, при падении дерева никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает группа Киев оперативный в Facebook.

Никто из людей не пострадал facebook.com/KyivOperativ

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Также под Киевом, в Коцюбинском, стихия обрушила старую сосну прямо на дорогу. Здесь рухнувшее под напором ветра дерево тоже повредило легковой автомобиль. И без жертв обошлось лишь благодаря счастливой случайности.

Как сообщалось, 10 марта в Виннице в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка.