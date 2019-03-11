Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве дерево упало на Infiniti, в Коцюбинском - заблокировало трассу

Комментариев: 1
10 марта Украину накрыл сильный ураган.
Вчерашний ураган натворил немало бед в Украине
Вчерашний ураган натворил немало бед в Украине
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Ивана Мазепы10 марта шквальный ветер обрушил дерево на автомобиль Infiniti. Машина была припаркована в одном из дворов. К счастью, при падении дерева никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает группа Киев оперативный в Facebook.

Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
facebook.com/KyivOperativ

Читай также: В Тернопольской области из-за ветра упала водонапорная башня

Также под Киевом, в Коцюбинском, стихия обрушила старую сосну прямо на дорогу. Здесь рухнувшее под напором ветра дерево тоже повредило легковой автомобиль. И без жертв обошлось лишь благодаря счастливой случайности.

Как сообщалось, 10 марта в Виннице в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка. 

Поделись:
Теги: проезд, Дерево, ветер, погода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
klin    11.03.2019, 09:35
Оценка:  0
klin
Как видно с фото, дерево было молодое и здоровое и ни грамма не трухлявое.))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь