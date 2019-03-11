"Киевзеленбуд" планирует обрезку больных, сухих и поврежденных деревьев

"Киевзеленбуд" выполняет все виды обрезки деревьев, чтобы избавиться от старых, больных, сухих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом.

Об этом сообщает пресс-служба.

Поврежденные ветви являются основным источником образования болезней и местом разведения вредителей. Обрезка осуществляется в соответствии с "Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины", утвержденных профильным министерством.

Согласно этим правилам специалисты обрезают деревья ориентировочно с 15 октября до 15 апреля в период минимальной циркуляции соков — весной до распускания почек или осенью после опадения листьев.

"Весенняя обрезка является необходимой мерой для активизации роста деревьев и кустарников. Она уравновешивает баланс питания (особенно для молодых, поврежденных или больных деревьев), добавляет кроне растений компактный или наоборот "развернутый" вид. После обрезки деревьев вырастают новые веточки, при этом значительно повышается иммунитет к болезням", — объясняют в "Киевзеленбуде".

Отмечается, что при уходе за деревьями применяют такие виды обрезки, как формирующая, санитарная и омолаживающая.

Формирующую обрезку деревьев проводят в рядовых и аллейных насаждениях с целью сохранения естественной или искусственной формы растений (колоннообразной, конусообразной, шарообразной и т.д.), равномерного расположения скелетных ветвей. Различают слабую, умеренную и сильную обрезку, степень которой зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны.

Санитарную обрезку выполняют, чтобы избавиться от старых, больных, сухих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обрезке подлежат также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом, чтобы избежать их обламывания.

Омолаживающая обрезка применяется на старых деревьях, которые потеряли способность к росту. Цель омолаживающей подрезки — не довести дерево до полного прекращения роста, а стимулировать новый рост, сбалансировать плодоношение и избежать ломкости от ветра.

Осуществлять омоложение можно также путем спиливания стволов деревьев (особенно березы, ивы, граба, клена, липы, осины, тополя и т.д.) до самого пня. Эта операция вызывает быстрый и обильный рост корневой поросли, с которой можно формировать одно- или многоствольные деревья.