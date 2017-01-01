Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева ветер сорвал со здания крышу

Комментариев: 0
Инцидент произошел возле станции метро Золотые Ворота.
Сильным порывом ветра снесло крышу
Сильным порывом ветра снесло крышу
facebook.com/KyivOperativ/

В центре Киева на улице Лысенко около станции метро Золотые Ворота в понедельник, 11 марта, со здания ветром снесло крышу.

Об этом сообщает ресурс Киев Оперативный.

Читай также: На Закарпатье от ветра обвалилась крыша древнего замка

Со здания жилого дома, на нижнем этаже которого расположены общественные заведения, сильным порывом ветра снесло крышу. Кровля упала прямо на проезжую часть и повредила две машины.

“Возле станции метро Золотые Ворота, на улице Лысенко рухнула крыша. Повреждены две машины. К счастью, обошлось без пострадавших“, - говорится в сообщении.

Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщалось 11 марта, в Одессе рухнула стена ТЦ, у пострадавшей женщины сотрясение мозга,  частичная потеря памяти, перелом носа и рваные раны - в мэрии заявили, что она “просто споткнулась“. 

Поделись:
Теги: ветер, погода, крыша, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь