В Киеве арестовали полицейского, который ранил коллегу
Печерский районный суд Киева арестовал без права на залог работника полиции охраны, который во время конфликта ножом ранил инспектора патрульной полиции. Об этом сообщает столичная прокуратура в понедельник, 11 марта.
В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел 5 марта у остановочной платформы Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги.
"Между сотрудником Голосеевского райотдела Управления полиции охраны в городе Киеве и инспектором патрульной полиции, которые были знакомы между собой и проживали в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, работник полиции охраны нанес оппоненту не менее шести ударов ножом в различные части тела", – говорится в сообщении.
Работнику полиции объявили подозрение по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины). Подозреваему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Ранее в Житомирской области мать троих детей напала с ножом на полицейского.
Также сообщалось, что в Киеве группа пьяных избила полицейского, тот отстреливался из травматического оружия.
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