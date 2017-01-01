В Киеве арестовали полицейского, который ранил коллегу

Пьяный правоохранитель нанес оппоненту не менее шести ударов ножом в различные части тела.

Печерский районный суд Киева арестовал без права на залог работника полиции охраны, который во время конфликта ножом ранил инспектора патрульной полиции. Об этом сообщает столичная прокуратура в понедельник, 11 марта.

В надзорном ведомстве уточнили, что инцидент произошел 5 марта у остановочной платформы Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги.

"Между сотрудником Голосеевского райотдела Управления полиции охраны в городе Киеве и инспектором патрульной полиции, которые были знакомы между собой и проживали в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, работник полиции охраны нанес оппоненту не менее шести ударов ножом в различные части тела", – говорится в сообщении.

Работнику полиции объявили подозрение по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины). Подозреваему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Ранее в Житомирской области мать троих детей напала с ножом на полицейского.

Также сообщалось, что в Киеве группа пьяных избила полицейского, тот отстреливался из травматического оружия.

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