В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажки
Инцидент произошел на фоне сильного ветра. В результате происшествия никто не пострадал.
В Борисполе обрушилась часть стены многоэтажного дома на улице Киевский шлях. Об этом сообщил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в Facebook.
Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал
"Обвал части стены на доме Киевский шлях 87, благо, никого не убило. Вот так у нас в Борисполе строят", - написал Годунок.
По словам местных жителей, дом был возведен более 30 лет назад.
Cмотрите фотогалерею: В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажки
Ранее сообщалось, что 11 марта из-за сильного ветра в Украине погибли два человека и еще трое пострадали.
Во Львовской области обвалилась стена: есть жертвы
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент