Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажки

Комментариев: 0
Инцидент произошел на фоне сильного ветра. В результате происшествия никто не пострадал.
Повреждения многоэтажки в Борисполе
Повреждения многоэтажки в Борисполе
Ярослав Годунок/Facebook

В Борисполе обрушилась часть стены многоэтажного дома на улице Киевский шлях. Об этом сообщил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в Facebook.

Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал

"Обвал части стены на доме Киевский шлях 87, благо, никого не убило. Вот так у нас в Борисполе строят", - написал Годунок.

По словам местных жителей, дом был возведен более 30 лет назад.

Ранее сообщалось, что 11 марта из-за сильного ветра в Украине погибли два человека и еще трое пострадали.

Во Львовской области обвалилась стена: есть жертвы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевская область, дом, Борисполь, ветер, обвал, многоэтажка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь