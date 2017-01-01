Инцидент произошел на фоне сильного ветра. В результате происшествия никто не пострадал.

В Борисполе обрушилась часть стены многоэтажного дома на улице Киевский шлях. Об этом сообщил секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в Facebook.



Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал

"Обвал части стены на доме Киевский шлях 87, благо, никого не убило. Вот так у нас в Борисполе строят", - написал Годунок.

По словам местных жителей, дом был возведен более 30 лет назад.

Cмотрите фотогалерею: В Борисполе обвалилась часть стены многоэтажки

Ранее сообщалось, что 11 марта из-за сильного ветра в Украине погибли два человека и еще трое пострадали.

Во Львовской области обвалилась стена: есть жертвы

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