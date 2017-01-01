В Киеве из окон Апелляционного суда "повылетали" тысячи дел

Из-за урагана в столице из окон суда выпали документы. Тысячи уголовных дел засыпали тротуары и проезжую часть.

В Киеве, во время урагана в понедельник, 11 марта, из окон здания Апелляционного суда на Соломенской площади "повылетали" тысячи бумаг с апелляционными делами. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Также опубликовано соответствующее видео, где видно, как вся Соломенская площадь и проезжая часть были усеяны бумагами, "вылетевшеми" из окна Апелляционного суда.

Ранее сообщалось, что упавшее из-за сильного ветра в центре Киева дерево заблокировало выезд из Рады. Аномально сильные порывы ветра в понедельник стали причиной целого ряда опасных инцидентов в столице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet