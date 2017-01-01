В Киевской области теща чуть не убила зятя топором

Полиция уже задержала виновницу происшествия. Мужчину обследуют медики.

Жители села Побережка в Киевской области вместе выпивали, а потом один оказался в реанимации, а вторая - за решеткой. Об этом рассказывает пресс-служба полиции области.

Читай также: В Днепре преступники избили и бросили в костер мужчину

Оказалось, накануне 58-летняя теща и 45-летний зять собрались за несколькими рюмками водки. В ходе застолья между собутыльниками возник спор, который теща решила радикально - топором по голове своего зятя.

К счастью, мужчина нашел в себе силы отправиться к соседям за помощью. Те и вызвали скорую помощь и полицию.

Топор изъят, как улика kv.npu.gov.ua

Пока медики увезли мужчину в больницу, полицейские направились к виновнице происшествия. После содеянного женщина спокойно уснула. Когда копы ее разбудили, она даже не смогла сразу вспомнить, что произошло.

Читай также: Суд отпустил подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Полицейские возбудили уголовное дело по факту покушения на преступление и умышленного убийства. Меру пресечения горе-теще выберет суд.

Напомним, в Запорожье в мусорном баке нашли тело младенца. Мертвый новорожденный был завернут в пластиковый пакет. Полиция разыскивает мать ребенка.