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Согласно соцопросам, Кличко опережает ближайшего конкурента на выборах мэра на 34%, - политолог

Комментариев: 9
Согласно соцопросам, Кличко опережает ближайшего конкурента на выборах мэра на 34%, - политолог

Результаты последнего социологического опроса показывают, что киевляне не видят альтернативы Виталию Кличко в кресле мэра. Об этом сообщил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий в социальной сети Facebook.

"Последний соцопрос по Киеву подтверждает, что у Кличко остается стабильно высокий рейтинг. По крайней мере по состоянию на март 2019 года, за полтора года до выборов мэра Киева, конкурентов у него нет", - пояснил политический эксперт.

Он отметил, что лично его результаты опроса удивили - особенно неожиданным стало третье место Геннадия Балашова.

"На первом месте, среди тех, кто определился, Виталий Кличко с 47%. На втором - экс-мэр Александр Омельченко с 14,3%. На третьем - предприниматель Геннадий Балашов с 9%. И только на четвертом - нардеп Борислав Береза ​​с 8,3%. Я напомню, что на выборах 2015 года во второй тур вышли Кличко и Береза. Третье место по результатам соцопроса у Балашова - это большой сюрприз. Вряд ли его, весьма маргинального политика (помните такую ​​партию 5.10?), следует рассматривать как серьезного претендента на должность мэра", - уверен блогер.

По его словам, результаты опроса в очередной раз доказывают, что киевляне не видят альтернативы Виталию Кличко.

"Общий рейтинг Омельченко, Березы и Балашова меньше, чем у Кличко", - подытожил Алексей Голобуцкий.

Напомним, что в марте исследовательская компания Active Group проводила социологический опрос киевлян, в котором уверенно побеждает Виталий Кличко.

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Комментариев (9)
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Huper!    12.03.2019, 16:24
Оценка:  -3
Huper!
Я коренной киевлянин, заставший советскую власть. Более изменений в столице не было ни при одном мэре. Киевляне выберут снова Кличко. Переферийци и с запоребрика, которых тут 36% и 30% с неизв. IP(по сути троли)(открытые источники) будут вам доказывать другое. Люди на вас уже не ведутся
adios    12.03.2019, 16:41
Оценка:  +1
adios
Вы правы, никогда так не менялась сумма в платежках как при Витальке
квакль-бродякль    12.03.2019, 16:17
Оценка:  +1
квакль-бродякль
С таким красноречием, как у Виталика, не стать мэром снова просто неневозможно даже может не быть и лишь те, кто не проголосуют за него, окрасили себя в цвета, в которые окрасили себя!
korvin_ral    12.03.2019, 16:15
Оценка:  +3
korvin_ral
Ух ты. Я конечно не из тех, что везде вижу зраду, но:
-Вечные пробки в городе.
-В разы ухудшился общественный транспорт, электрички, ни дня без опозданий
-Подорожание цен на проезд в 2 раза ?
-В 2018 полгода не было горячей воды

И это же не политика, это работа менеджера по управлению городом.
Пролисок    12.03.2019, 15:50
Оценка:  +3
Пролисок
В Киеве только бабушки всегда голосуют? Что же вы всё деб.лов выбираете?
Hutinpuy    12.03.2019, 15:49
Оценка:  +1
Hutinpuy
И сколько Виталя заплатил за этот опорос?
нафнаф    12.03.2019, 15:46
Оценка:  +6
нафнаф
Новые станции метро, идеально ровные дороги, круглый год горячая вода- естественно замены лучшему в мире мэру нет
квакль-бродякль    12.03.2019, 16:18
Оценка:  +4
квакль-бродякль
Вы прикалываетесь, а некиевляне подумают, что тут у нас, действительно, так хорошо живётся! И так из Львова сюда поездами едут, после ваших слов пойдут колоннами!
Huper!    12.03.2019, 16:27
Оценка:  -2
Huper!
не у нас, а у вас. Если ты из Киева, дай свой контакт, встретимся, пообщаемся.
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