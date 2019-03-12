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Иностранец пытался покончить с собой в зале столичного суда

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Гражданин Молдовы изрезал себе живот. Таким образом он пытался сорвать судебное заседание.
Мужчина под присмотром врачей
Мужчина под присмотром врачей
kobl.gp.gov.ua

В Киево-Святошинском суде сегодня случился чрезвычайный случай. Иностранец, которого подозревают в покушении на убийство, пытался себя убить прямо в зале заседаний. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на комментарии пресс-центра суда.

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Известно, что на сегодняшнем судебном заседании служители Фемиды должны были принять решение о продлении меры пресечения подозреваемым в особо тяжком преступлении в виде содержания под стражей.

По этому делу проходят трое подозреваемых. В суд привезли двух, а третий был на видеосвязи из СИЗО Одессы. В какое-то время, один из обвиняемых, гражданин Молдовы, начал публично резать себе живот.

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Сотрудники суда немедленно остановили обвиняемого. Его доставили в больницу. К счастью, тот не успел причинить себе глубоких ранений.

В суде уверены, что это была умышленная манипуляция с целью затянуть судебный процесс.

Напомним, казначей Ватикана получил шесть лет за насилие над детьми. 77-летнего Джорджа Пелла признали виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками.

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Теги: Молдова, иностранец, суд, Киев, ранение
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