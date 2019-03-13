Киев получит деньги на мост и метро на Виноградарь

Владимир Гройсман поручил выделить средства для развития инфраструктуры Киева.

Кабинет министров Украины выделит Киеву 400 миллионов гривен на развитие инфраструктуры - строительство метро на Виноградарь и возведение Подольско-Воскресенского моста.

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“Я дам необходимые поручения Министерству финансов, Министерству инфраструктуры и всем заинтересованным, чтобы совместно с КГГА разработать техническое задание и предоставить очередную поддержку в реализации этих важных проектов“, - отметил Гройсман.

Ранее сообщалось о том, что тендеры на строительство метро на Виноградарь срывались. В соответствии с обещаниями властей, новые станции должны запустить в эксплуатацию в конце 2019 года.