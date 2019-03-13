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Киев получит деньги на мост и метро на Виноградарь

Комментариев: 3
Владимир Гройсман поручил выделить средства для развития инфраструктуры Киева.
Так должна будет выглядеть станция метро Виноградарь
Так должна будет выглядеть станция метро Виноградарь
newsone.ua

Кабинет министров Украины выделит Киеву 400 миллионов гривен на развитие инфраструктуры - строительство метро на Виноградарь и возведение Подольско-Воскресенского моста.

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“Я дам необходимые поручения Министерству финансов, Министерству инфраструктуры и всем заинтересованным, чтобы совместно с КГГА разработать техническое задание и предоставить очередную поддержку в реализации этих важных проектов“, - отметил Гройсман.

Ранее сообщалось о том, что тендеры на строительство метро на Виноградарь срывались. В соответствии с обещаниями властей, новые станции должны запустить в эксплуатацию в конце 2019 года.

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Теги: Киев, метро, мост, Кабмин Украины, Киевское метро, Госбюджет, Подольско-Воскресенский мост
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Комментариев (3)
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dimasvetik    13.03.2019, 15:30
Оценка:  +2
dimasvetik
какого х..я!!! А Троещина? Самы большой район в Столице!!! и без метро!!! диби.. мля..
КимЧенПых    13.03.2019, 15:51
Оценка:  0
КимЧенПых
Это всё виноваты папэрэдники. А вот следующий мэр и совет уже точно всё сделает. Главное голосуйте.
КимЧенПых    13.03.2019, 15:05
Оценка:  0
КимЧенПых
и тут у жителей Троещины бомбануло!
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