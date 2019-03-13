В Киеве столкнулись четыре авто

Водитель Skoda по неизвестной причине на большой скорости влетел в Volkswagen, после чего тот протаранил следующее авто, которое, в свою очередь, врезалось в другую машину.

В Святошинском районе Киева в ночь на четверг, 14 марта, произошло ДТП с участием четырех автомобилей, которые поочередно врезались друг в друга, сообщает Информатор.

Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса. Водитель Skoda не выдержал дистанцию и протаранил Volkswagen CC. А тот, в свою очередь, по инерции догнал стоящий впереди Nissan Leaf. Закончилась цепочка столкновений на Volkswagen Transporter.

Все автомобили двигались по проспекту Леся Курбаса в сторону Окружной дороги. По информации от патрульных, напротив станции скоростного трамвая Ромена Роллана водитель Skoda по неизвестной причине на большой скорости влетел в Volkswagen, отправив того в Nissan Leaf. Меньше всего пострадал Transporter, который получил незначительные повреждения от столкновения с электромобилем и уехал своим ходом. А больше всего досталось Skoda и Volkswagen CC, у автомобилей серьезные механические повреждения передней и задней части соответственно.

Сразу после ДТП на место прибыли медики. Они оказали помощь участникам аварии, но от госпитализации все отказались. На месте работал экипаж патрульной полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, в среду произошло столкновение с участием военного БТР. Бронетехника без тормозов влетела в машину военной инспекции.

А в Николаеве легковушка Peugeot 407 с военными врезалась в дерево. Погибли двое мужчин и была травмирована одна женщина.

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