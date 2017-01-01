В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сотрудника АП – обновляется

Причины и обстоятельства убийства расследуют полицейские.

У погибшего отсутствовали при себе деньги и мобильный телефон informator.ua

Полиция Киева задержала вероятно причастных к убийству сотрудника АП Александра Бухтатого, занимавшегося работой со СМИ.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники в полиции.

Двух подозреваемых задержали. Это люди, с которыми незадолго до смерти видели покойного. Они могут быть причастны. Убитым оказался рядовой сотрудник АП - говорится в сообщении

Напомним, сегодня утром на улице Багговутовской в Киеве у недостроенной церкви был найден труп мужчины со следами насильственной смерти. Им оказался сотрудник АП, который работал в информационном департаменте.