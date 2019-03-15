В Киеве с балкона собственной квартиры на 21 этаже выпал мужчина

Трагический случай произошел на Днепровской набережной. Мужчина выпал с балкона собственной квартиры.

Трагедия случилась вчера, 14 марта, около 22 часов вечера. Многие обстоятельства этого падения следствию непонятны, сообщает Информатор с места происшествия.

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Известно, что выпавшему из окна мужчине было всего 34 года. Эксперты говорят, что шанса спастись у него практически не было. Он скончался мгновенно от полученных травм. Медикам пришлось только констатировать факт смерти.

Шанса на спасение у мужчины не было Информатор

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция пока не сообщает деталей этого происшествия. Предположительно, мужчина выпал именно с балкона. Следствию предстоит разобраться, был ли это несчастный случай, или же убийство.

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На данный момент следователи не разглашают дополнительной информации. Родных погибшего уже предупредили о трагедии.

Напомним, в СИЗО Конотопа повесился подозреваемый в убийстве. Мужчину шестого марта доставили в СИЗО для участия в подготовительном судебном заседании.