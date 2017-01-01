В Киеве врача облили неизвестным веществом

Не исключено, что нападение было совершено с использованием кислоты - пострадавшего забрала скорая.

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В Киеве на улице Енисейской Голосеевского района неизвестный облил каким-то веществом врача. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Полиция разыскивает злоумышленника.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Сегодня в 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской Голосеевского района столицы у клиники человек плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего забрала “скорая“.

На место событий выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.

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“По факту происшествия следователи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК)“, - сообщили в полиции.

Материалы зарегистрировали в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После получения информации о состоянии и степени тяжести травм человека, а также установления, каким именно веществом облили врача, правоохранители определятся с правовой квалификацией события.

Как сообщалось в марте 2018 года, в Днепре облили кислотой жену французского режиссера.