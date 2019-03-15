В Киеве неадекватный водитель маршрутки избил пассажира за сдачу

Водитель маршрутки накинулся на пассажира за то, что тот попросил передать сдачу.

Безобразный инцидент случился еще 7 марта, но водитель до сих пор не понес никакого наказания за свой поступок. Детали происшествия рассказал потерпевший парень обществу “Киев Оперативный”.

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Мужчина написал, что водитель маршрутки “Киев-Боярка” жестоко избил его после того, как он попросил свою сдачу. Водитель начал по-хамски себя вести и говорить, что сдачу пассажиру уже передали.

В результате спора водитель настолько сильно избил своего пассажира, что тот оказался в больничной палате в тяжелом состоянии. Врачи констатировали черепно-лицевые травмы, ушиб головного мозга и несколько переломов.

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По словам потерпевшего, водитель по-прежнему не понес никакого наказания за зверское избиение человека на рабочем месте.

Напомним, в Харькове подростки избили взрослого мужчину. На видео запечатлены 5 детей, которые напали на взрослого, возможно пожилого мужчину. Пострадавший не защищался.