Очередное ДТП в Киеве: трамвай врезался в машину
Утром в столице произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля решил не пропускать трамвай, в результате чего произошло столкновение.
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Информацию о происшествии опубликовали очевидцы на странице dtp.kiev.ua в фейсбуке.
Трагедия случилась в районе Оболони. На видео, которое выложили в сеть, видно, что водитель легкового авто выезжает на рельсы прямо во время движения трамвая. В результате чего пострадала левая сторона машины.
Водитель и пассажиры трамвая не пострадали.
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Ранее мы сообщали, что в Киеве столкнулись четыре машины. Водитель Skoda на большой скорости врезался в Volkswagen и тот протаранил следующие два автомобиль. Инцидент случился в Соломенском районе столицы.Врачи предоставили медицинскую помощь пострадавшим, но от госпитализации все отказались. Две машины получили серьезные повреждения.
Также мы писали, что БТР влетел в машину военной инспекции. Это случилось, потому что у бронетранспортера отказали тормоза. Из-за аварии появились большие пробки в сторону станции метро “Теремки“.
Бык помял машину?