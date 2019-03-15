Очередное ДТП в Киеве: трамвай врезался в машину

Водитель автомобиля решил проскочить перед движущимся трамваем, но ему это не удалось.

Утром в столице произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля решил не пропускать трамвай, в результате чего произошло столкновение.

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Информацию о происшествии опубликовали очевидцы на странице dtp.kiev.ua в фейсбуке.

Трагедия случилась в районе Оболони. На видео, которое выложили в сеть, видно, что водитель легкового авто выезжает на рельсы прямо во время движения трамвая. В результате чего пострадала левая сторона машины.

Никто не пострадал facebook.com/andey.saenko

Водитель и пассажиры трамвая не пострадали.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве столкнулись четыре машины. Водитель Skoda на большой скорости врезался в Volkswagen и тот протаранил следующие два автомобиль. Инцидент случился в Соломенском районе столицы.Врачи предоставили медицинскую помощь пострадавшим, но от госпитализации все отказались. Две машины получили серьезные повреждения.

Также мы писали, что БТР влетел в машину военной инспекции. Это случилось, потому что у бронетранспортера отказали тормоза. Из-за аварии появились большие пробки в сторону станции метро “Теремки“.