Мел за $8 тысяч: В Киеве мошенники продали онкобольному поддельные лекарства

Особенно цинично поступают мошенники, которые под видом медпрепаратов продают смертельно больным людям обыкновенные пустышки.

В Киеве 14 марта произошел очередной случай мошенничества с лекарственными препаратами.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в МВД.

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Так, в четверг, 14 марта, в полицию обратился житель Закарпатья, который специально приехал в Киев, чтобы приобрести лекарство, облегчающее состояние онкобольных. Рекламу этой “медфирмы“ он нашел в интернете. Когда он пришел по указанному адресу в Печерском районе столицы, оказалось, что медицинская фирма, торгующая препаратами от рака, расположена в обычной квартире одной из многоэтажек.

Потерпевший рассказывает, что сотрудник фирмы расхваливал действие своих лекарств и называл их ноу-хау - прорывом в лечении онкологии. В результате закарпатец заплатил за эти “чудо-препараты“ 8 тысяч долларов. Как и следовало ожидать, от “лекарств“ не было ни пользы, ни вреда, а на вкус они были похожи на обыкновенный мел.

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Потерпевший понял, что его обманули и попросил продавцов вернуть деньги, но те сослались на постановление Кабмина о запрете возврата и обмена лекарственных препаратов, а также попытались убедить его, что лекарства накопительного действия и нужно купить еще, чтобы почувствовать эффект. Потерпевший написал заявление в полицию и сейчас следствие проверяет, на каких основаниях работает эта “домашняя аптека“ с лекарствами от рака.

Как сообщалось, в Киеве мошенники присвоили админздание стоимостью 20 млн грн.