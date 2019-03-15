Здание Шевченковского суда Киева заминировали

Работа суда остановилась. Всех сотрудников и посетителей суда эвакуировали.

15 марта поступило сообщение о минировании Шевченковского районного суда в Киеве. На место события выехали экстренные службы и начали эвакуацию.

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Об этом сообщает Информатор.

Информация поступила в 14:00 от неизвестного человека. На место прибыли сотрудники взрывотехнической службы, полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кинологи, а также медики.

Информации о пострадавших и результатах осмотра здания не сообщается. Также нет информации о восстановлении работы суда.

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Напомним, что в Украине это уже далеко не первый случай минирования. Чаще всего “бомбу закладывают“ на вокзалах и на станциях метро. Например, недавно во Львове два дня подряд минировали вокзал, автостанции и заправки. Все звонки были анонимными. Около 700 человек эвакуировали. На территории работали эксперты-взрывотехники.

Также пару дней назад неизвестный совершил звонок, проинформировав о минировании концертного холла, где проходил концерт “Квартала 95“. Взрывоопасных веществ не нашли. Людей на время выявления взрывчатки никто не вывел из-за зала, это было решением организаторов концерта.