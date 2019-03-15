Нацкорпус обвиняет СБУ в закладке взрывчатки в центре Киева

Нацкорпус заявляет о закладке оружия и взрывчатки в центре Киева сотрудниками СБУ с целью дискредитировать националистов.

В Национальном корпусе заявили, что Служба безопасности Украины во главе с заместителем председателя СБУ Виктором Кононенко готовит закладки оружия и взрывчатки в центре Киева, чтобы 16 марта на акции Свинарчуки - за решетку дискредитировать националистов. Об этом в пятницу, 15 марта, заявил член Нацкорпуса, экс-командир разведроты Азова Сергей Коротких в Facebook.

"СБУ в лице Кононенко сейчас занимается тем, что готовит закладки в центре города, для того, чтобы 16 марта дискредитировать национальное движение, патриотическое движение, добровольческое движение, путем обвинения в том, что это подготовка к военному или вооруженному перевороту", - заявил Коротких.

При этом он заверил, что марш 16 марта исключительно мирный и любой человек, который придет туда с оружием, - это провокатор от СБУ.

"Если завтра вы увидите, что арестовали кого-то из Национального корпуса, кого-то из людей, которые критикуют власть, то знайте, что это - провокация, организованная Кононенко, чтобы дискредитировать мирный протест", - добавил он.

Как известно, Национальный корпус 16 марта в 12:00 планирует провести в Киеве акцию "#СвинарчуківПорошенка за грати". Организаторы утверждают, что не планируют никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия.

Напомним, 9 марта в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция партии Национальный корпус с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2000 человек. После выступлений активисты пошли к Администрации президента, где произошли столкновения. По данным полиции, в результате столкновений у АПУ пострадали двое полицейских и один нацгвардеец.

Известно, что после митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился президент Петр Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступление перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 правоохранителя, 19 из них госпитализированы. Открыто уголовное производство по статьям угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа и хулиганство.

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