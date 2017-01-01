Смерть сотрудника АП: подозреваемого арестовали без права залога

Подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента суд арестовал на два месяца без права на залог.

Подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника АП арестовали facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Шевченковский райсуд столицы арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины, после которого потерпевший скончался. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В частности, 25-летнему гражданину Армении инкриминируют разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни подвергшегося нападению человека.

При этом в ведомстве добавили, что личность второго нападавшего сейчас устанавливают.

Напомним, вечером 13 марта на улице Баггоутовской в Киеве двое мужчин напали на незнакомого им мужчину, несколько раз ударили его по голове, отобрали телефон и банковские карточки. Утром тело пострадавшего нашли прохожие. Погибшим мужчиной оказался сотрудник Администрации президента.

Вскоре следователи полиции объявили подозрение 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого.

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