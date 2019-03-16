В результате пожара автомобиль практически полностью выгорел, однако водитель не пострадал.

В Оболонском районе Киева на ходу загорелся автомобиль Opel Astra. Предварительно, возгорание произошло в моторном отсеке, об этом в субботу, 16 марта, сообщает Информатор.

Инцидент произошел накануне вечером, когда автомобиль ехало по улице Сталинграда. Водитель машины успел выскочить из авто и не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС локализовали огонь в 19:55, а уже в 20:08 полностью его ликвидировали.

В результате пожара у автомобиля полностью поврежден моторный отсек, салон автомобиля, передние фары, крыло, капот, передние колеса, лобовое стекло и слезла краска. Причины инцидента устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве на ходу загорелось авто

Напомним, несколькими днями ранее на трассе под Винницей загорелся пассажирский автобус. А на прошлой неделе в центре Стокгольма взорвался автобус. На въезде в тоннель машина зацепилась баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств.

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