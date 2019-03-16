В Киеве окончательно закрыли Шулявский мост

С сегодняшнего дня полностью закрыто движение по путепроводу, а в воскресенье начнется его демонтаж.

В субботу, 16 марта, в Киеве полностью закрывается движение по Шулявскому мосту из-за его демонтажа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что демонтажные работы начнутся 17 марта. Сначала будут выполнять демонтаж: контактной сети, опор освещения, карнизных блоков, консолей тротуаров, самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков, а также разборка асфальтно-бетонного покрытия.

До конца 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево - и правоповоротних съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

В КГГА обращают внимание, что на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Общественный транспорт с 16 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу.

Кроме того, на период проведения реконструкции Шулявского путепровода изменится работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси.

Напомним, ранее с Шулявский путепровод планировали снести 3-4 ноября. Однако вынеждены были отложить дату реконструкции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet