В Киеве окончательно закрыли Шулявский мост
В субботу, 16 марта, в Киеве полностью закрывается движение по Шулявскому мосту из-за его демонтажа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Отмечается, что демонтажные работы начнутся 17 марта. Сначала будут выполнять демонтаж: контактной сети, опор освещения, карнизных блоков, консолей тротуаров, самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков, а также разборка асфальтно-бетонного покрытия.
До конца 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево - и правоповоротних съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
В КГГА обращают внимание, что на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.
Общественный транспорт с 16 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу.
Кроме того, на период проведения реконструкции Шулявского путепровода изменится работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси.
Напомним, ранее с Шулявский путепровод планировали снести 3-4 ноября. Однако вынеждены были отложить дату реконструкции.
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о.............а вот и долгожданный кацап распизделся)) кацап ты хотя бы свою национальность правильно научился писать,тупоголовый)