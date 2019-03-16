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В Киеве окончательно закрыли Шулявский мост

Комментариев: 4
С сегодняшнего дня полностью закрыто движение по путепроводу, а в воскресенье начнется его демонтаж.
Шулявский мост закрыли на реконструкцию (архивное фото)
Шулявский мост закрыли на реконструкцию (архивное фото)
kiev.informator.ua

В субботу, 16 марта, в Киеве полностью закрывается движение по Шулявскому мосту из-за его демонтажа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что демонтажные работы начнутся 17 марта. Сначала будут выполнять демонтаж: контактной сети, опор освещения, карнизных блоков, консолей тротуаров, самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков, а также разборка асфальтно-бетонного покрытия.

До конца 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево - и правоповоротних съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

В КГГА обращают внимание, что на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Общественный транспорт с 16 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу.

Кроме того, на период проведения реконструкции Шулявского путепровода изменится работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси.

 

Напомним, ранее с Шулявский путепровод планировали снести 3-4 ноября. Однако вынеждены были отложить дату реконструкции.

 

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Теги: Киев, мост, Шулявка, Шулявский путепровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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sharry-sharry    16.03.2019, 09:48
Оценка:  0
sharry-sharry
Как то странно,почему кацапы и любители русского "мира" не возмущаются,и не брызжут желчью,что Порошенко опять виноват,что проехать нельзя будет по привычному пути,что долго по времени закрыт мост будет и тп?
Дмитрий106    16.03.2019, 10:00
Оценка:  -1
Дмитрий106
та ща, погоди, боярышником похмелятся и начнётся движ!)))
atos    16.03.2019, 10:09
Оценка:  -1
atos
Да, да очень странно, не замечаешь? Все кацабы молчат, одна ты тут затычка некацабная распизделась))))
Лонгард    16.03.2019, 11:04
Оценка:  0
Лонгард
atos

о.............а вот и долгожданный кацап распизделся)) кацап ты хотя бы свою национальность правильно научился писать,тупоголовый)
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