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В Киеве объявлен план "Сирена": Мужчины в масках ограбили дом и убили хозяина

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Предварительно, они могли направиться в сторону Киева, так как один из нападавших проживает на территории столицы.
Автомобиль подозреваемых вылетел в кювет, после чего они вышли и застрелили мужчину из неизвестного оружия
Автомобиль подозреваемых вылетел в кювет, после чего они вышли и застрелили мужчину из неизвестного оружия
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В пятницу, 15 марта,  в городе Шаргород, Винницкой области, двое мужчин ограбили дом и убили человека. Об этом сообщает Информатор, со ссылкой на собственные источники.

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"Двое неизвестных в масках проникли в дом, где находились мужчина и женщина. Злоумышленники связали их, и угрожая неизвестным предметом, забрали деньги. Грабители сели в автомобиль Hyundai и попытались скрыться. Владельцу дома удалось освободиться, после чего он погнался за нападавшими и попытался самостоятельно их задержать. Автомобиль подозреваемых вылетел в кювет, после чего они вышли и застрелили мужчину из неизвестного оружия", - говорится в сообщении

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Предварительно, они могли направиться в сторону Киева, так как один из нападавших проживает на территории столицы. В городе ввели план "Сирена", полиция предпринимает меры по задержанию опасных преступников.

Ранее сообщалось, что в Киеве окончательно закрыли Шулявский мост.

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Теги: разбой, убийство, Украина
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