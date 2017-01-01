В Киеве объявлен план "Сирена": Мужчины в масках ограбили дом и убили хозяина

Предварительно, они могли направиться в сторону Киева, так как один из нападавших проживает на территории столицы.

Автомобиль подозреваемых вылетел в кювет, после чего они вышли и застрелили мужчину из неизвестного оружия Facebook.com

В пятницу, 15 марта, в городе Шаргород, Винницкой области, двое мужчин ограбили дом и убили человека. Об этом сообщает Информатор, со ссылкой на собственные источники.

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"Двое неизвестных в масках проникли в дом, где находились мужчина и женщина. Злоумышленники связали их, и угрожая неизвестным предметом, забрали деньги. Грабители сели в автомобиль Hyundai и попытались скрыться. Владельцу дома удалось освободиться, после чего он погнался за нападавшими и попытался самостоятельно их задержать. Автомобиль подозреваемых вылетел в кювет, после чего они вышли и застрелили мужчину из неизвестного оружия", - говорится в сообщении

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Предварительно, они могли направиться в сторону Киева, так как один из нападавших проживает на территории столицы. В городе ввели план "Сирена", полиция предпринимает меры по задержанию опасных преступников.

Ранее сообщалось, что в Киеве окончательно закрыли Шулявский мост.