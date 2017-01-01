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Протесты в Киеве: на дежурство вышли 3 000 копов

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Организаторы акций протестов планируют участие десяти тысяч человек. Полиция и Нацгвардия отправила на дежурство три тысячи правоохранителей.
Полиция подготовилась к акциям протеста
Полиция подготовилась к акциям протеста
kyiv.npu.gov.ua

Для обеспечения правопорядка во время акций протеста в Киеве в субботу, 16 марта, на службу заступили три тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

"Сегодня в Киеве состоится несколько акций, самая массовая из которых - в центральной части города (в соответствии с поданной заявкой, запланировано участие около 10 000 человек). Учитывая это, разработаны соответствующие расчеты для надлежащего обеспечения правопорядка и безопасности участников мероприятий. Поэтому на службу заступили три тысячи сотрудников полиции и военнослужащих НГУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на службу были привлечены также сотрудники полиции диалога, взрывотехнической и кинологической служб.

"Мы призываем организаторов и участников мероприятий соблюдать установленные правила поведения. В случае совершения правонарушений и провокаций правоохранители будут действовать в соответствии с нормами действующего законодательства", - цитирует пресс-служба слова начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко.

 

 

Также минувшей ночью полиция перекрыла улицы вокруг Администрации президента

Напомним, в минувшую субботу в акции протеста против схем в оборонке, которую организовал на в Киеве Нацкорпус, приняли участие полторы тысячи человек.

Также в минувшую субботу произошли столкновения с силовиками под Администрацией президента.

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Теги: Киев, протесты, фото, акции, полиция, акции протеста, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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