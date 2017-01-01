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Итоги 15 марта: Теракт в Новой Зеландии, расширение санкций против РФ

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Правоохранительные органы Новой Зеландии задержали четырех человек, подозреваемых в участии в нападении на мечети
Правоохранительные органы Новой Зеландии задержали четырех человек, подозреваемых в участии в нападении на мечети
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Теракт в Новой Зеландии; Новые санкции Евросоюза, США и Канады против РФ: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Новые санкции Евросоюза, США и Канады против РФ 

ЕС ввел санкции в отношении 8 особ, причастных к атаке на украинские корабли в Азовском море.   Также на следующие пол года продлены введенные ранее санкции ЕС против отдельных граждан России.

Об ужесточении антироссийских санкций объявил и Минфин США. В “черный список“ попали шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. 
 
В Госдепе отметили, что новое ужесточение санкций связано инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 
 
Вслед за ЕС и США меры против России ввела Канада. Ограничения касаются 114 физических лиц и 15 российских предприятий. 

Подозреваемых в нападении на мечети в Новой Зеландии задержали

Правоохранительные органы Новой Зеландии задержали четырех человек, подозреваемых в участии в нападении на мечети − троих мужчин и одну женщину. Согласно новозеландскому Акту по борьбе с терроризмом, причастным к подобным атакам грозит пожизненное заключение.

Главным подозреваемым является 28-летний австралиец Брентон Таррант - убивая людей в мечети мужчина вел видеотрансляцию происходящего в соцсети.

Всего жертвами атаки стали 50 человек, среди которых есть дети. Также сообщается о почти полсотни пострадавших.

ОБСЕ продолжает настаивать на допуск наблюдателей из России на выборы президенты Украины

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии наблюдателей на президентских выборах в Украине. Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что вопрос с российскими наблюдателями давно решен и они не будут принимать участие в украинском избирательном процессе.

Напротив посольства РФ в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова
 
В Киеве возле посольства России в Украине открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова, а также мемориальную доску.
 
На мероприятии присутствовали мэр Киева Виталий Кличко и дочь убитого российского политика Жанна Немцова.

Большая часть условий для транша МВФ выполнена - Минфин

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила большинство условий для получения очередного транша кредита в рамках действующей программы с Международным валютным фондом. 

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Теги: итоги дня, теракт, Новая Зеландия, санкции
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