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В Киеве начинается акция протеста Нацкорпуса

Комментариев: 4
В центре столицы уже собралось около 700 человек и люди продолжают подходить. Организаторы просят не использовать партийные флаги.
На Майдане собираются участники акции протеста
На Майдане собираются участники акции протеста
unn.com.ua

На Майдане Незалежности в Киеве начался начался сбор людей на акцию, которую ранее анонсировал Национальный корпус. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает УНН.

Отмечается, что сейчас в центре Киева находится около 700 человек, и люди продолжают подходить. У некоторых на верхней одежде нашивки с надписью "Национальные дружины".

Добавим, в сообществе Нацкорпуса в Facebook на 16 марта в 12:00 анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенка - за решетку!". Инициаторы акции утверждают, что не планируют "никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия 16 марта, которое будет иметь исключительно мирный характер".

Также они указали, что акция пройдет без партийной символики и флагов.

На Майдане Независимости повесили большой баннер, надпись на котором дублирует название акции.

В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10 000 человек. Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок три тысячи правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции. Так, минувшей ночью полиция перекрыла улицы вокруг Администрации президента

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Теги: Киев, протесты, видео, фото, полиция, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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YSL    16.03.2019, 14:05
Оценка:  0
YSL
Запасаемся попкорном.
ИИИИИИИИИИ    16.03.2019, 13:14
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Уже намного больше. А вебкамеры вырубили на майдане)) Наверно - на всякий случай)
atos    16.03.2019, 13:12
Оценка:  +1
atos
Педя наше всё, наш вечный пизидент
GreenPeace!    16.03.2019, 13:05
Оценка:  +2
GreenPeace!
Все,кто за Порошенко будт голосовать,все за войну и коррупцию.
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