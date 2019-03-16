В центре столицы уже собралось около 700 человек и люди продолжают подходить. Организаторы просят не использовать партийные флаги.

На Майдане Незалежности в Киеве начался начался сбор людей на акцию, которую ранее анонсировал Национальный корпус. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает УНН.

Отмечается, что сейчас в центре Киева находится около 700 человек, и люди продолжают подходить. У некоторых на верхней одежде нашивки с надписью "Национальные дружины".

Добавим, в сообществе Нацкорпуса в Facebook на 16 марта в 12:00 анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенка - за решетку!". Инициаторы акции утверждают, что не планируют "никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия 16 марта, которое будет иметь исключительно мирный характер".

Также они указали, что акция пройдет без партийной символики и флагов.

На Майдане Независимости повесили большой баннер, надпись на котором дублирует название акции.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве начинается акция протеста Нацкорпуса

В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10 000 человек. Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок три тысячи правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции. Так, минувшей ночью полиция перекрыла улицы вокруг Администрации президента.

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