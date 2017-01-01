Протесты Нацкорпуса: В центр массово стягивают правоохранителей

Активисты выдвигают все те же требования - призывают президента Петра Порошенко наказать причастных к хищениям в оборонном секторе.

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В субботу, 16 марта, на Майдане началась масштабная акция “Нацкорпуса“, сообщает Канал 24.

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За безопасностью наблюдают более 3 тысяч правоохранителей, которых стянули в центр города с утра. Прилегающие к Администрации Президента улицы еще заранее перекрыли для движения транспорта.

Активисты выдвигают все те же требования - призывают президента Петра Порошенко наказать причастных к хищениям в оборонном секторе.

Ранее в “Нацкорпусе“ заявили, что Порошенко и СБУ собрались их ликвидировать.