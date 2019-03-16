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На акциях в Киеве около двух тысяч человек – МВД

Комментариев: 3
В настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая, заявляют в правоохранительном ведомстве.
Полиция подготовилась к акциям протеста
Полиция подготовилась к акциям протеста
Пресс-служба МВД

В массовых акциях в Киеве принимают участие около двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook в субботу, 16 марта.

"В настоящее время ситуация в столице спокойная и контролируемая. Массовые мероприятия проходят без нарушений публичного порядка. В них принимают участие около 2 тысяч человек", – отметили в пресс-службе.

Ранее на Майдане Незалежности начался митинг, организованный партией Национальный корпус. Активисты требуют наказать участников незаконных схем в оборонно-промышленном комплексе, разоблаченных в журналистском расследовании.

Как сообщалось, для обеспечения правопорядка во время акций протеста в Киеве на службу заступили три тысячи сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины.

 

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Теги: Киев, протесты, полиция, правоохранительные органы, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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atos    16.03.2019, 16:49
Оценка:  0
atos
Чьи то псы, вот знать бы чьи? А может и Педины)) специально для Педи баламутят воду, чтобы Педя в результате бучи, отменил выборы и остался на второй срок))
Boxerogos    16.03.2019, 16:21
Оценка:  0
Boxerogos
ше 18 лет,РошенСМИ не говорят.В реальности количество избирателей уменьшается,т.к смертностт высочайшая и миллионы избирателей находятся вне Украины.Но РошенСМИ говорят об увеличении количества избирателей.Значит будет очень много"мёртвых душ".
Boxerogos    16.03.2019, 16:19
Оценка:  0
Boxerogos
Репетируют...Если синяк Педя рискнёт фальсифицировать выборы(а всё идёт именно к этому),в апреле с большой вероятностью снова прольётся кровь.РошенСМИ кукарекают о постоянно растущем числе избирателей,т.к.вмё больше тех,кому исполняется 18 лет.Про то же что ещё больше тех,кто умирает,в возрасте стар
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